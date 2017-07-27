Во время пожара в Евлахской центральной районной больнице 4 сотрудника медучреждения отравились дымом.

Как сообщает Report, эти лица были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. После оказания им первой медицинской помощи они были отпущены домой. Факт подтвердили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров.

Согласно информации, в ходе тушения пожара два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отравились дымом. Этим лицам при помощи кислородного баллона была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их состояние нормальное.