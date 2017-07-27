«Со мной связывались и неоднократно приглашали в сборную Азербайджана».

Об этом «Совесткому спорту» заявил игрок российского «Анжи» азербайджанец Аяз Гулиев.

22-летний полузащитник отметил, что пока не торопится принимать решение: «В настоящее время также приглашают в сборную Азербайджана. Пока ничего не отвечаю. Сейчас главное — играть в Премьер-лиге России и становится сильнее. А там посмотрим».

Отметим, что Аяз Гулиев по договору принадлежит московскому клубу «Спартак», однако на правах аренды играет в «Анжи»

Он играл в российских командах младших возрастных групп. Полузащитник в составе U-21 провёл 15 матчей и забил 2 гола. Но пока не сделал свой выбор в связи с основной сборной, информирует Репорт.