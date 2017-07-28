28 июля 2014 года оборвалась жизнь заслуженного строителя Азербайджана, экс-руководителя «Главбакстроя» Эмиля Ахундова. Его убил васкулит – страшный диагноз, который поначалу стал причиной отказа почек и легких и спровоцировал сильнейшее желудочно-кишечное кровотечение. За жизнь заслуженного строителя шла отчаянная борьба: для того чтобы защитить организм от атак болезни, врачи ввели Эмиля Ахундова в медикаментозную кому, из которой знаменитому бакинцу не суждено уже было выйти.

Известие о смерти Эмиля Ахундова стало ударом для всех, кто связывал слово БАКУ с его именем. В тот момент, когда остановилось его сердце, навсегда ушла в Вечность целая эпоха, которую олицетворял собою этот великий человек, проживший большую и интересную жизнь, в которой было много подвигов.

Э. Ахундов, в числе других специалистов, принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и строительстве нового города Славутич, предназначенного для эвакуированных из зоны отчуждения людей, пострадавших от страшнейшей катастрофы. Радиус зоны безопасности тогда был установлен неправильно: место строительства находилось в зоне сильнейшей радиации, и у всех, кто участвовал в возведении нового города, стали проявляться разнообразные симптомы облучения.

В декабре 1988-го Ахундова назначили начальником азербайджанского строительного отряда, посланного на ликвидацию последствий землетрясения в Армении.

Э.Ахундов участвовал в застройке поселка Ахмедлы и 8-го километра, строительстве Театра оперы и балета, гостиницы «Москва», Дома приемов «Гюлистан» и многих других объектов, принесших славу нашему городу.

Эмиль Ахундов навсегда остался в списке самых любимых респондентов нашего издания: каждая встреча с ним приносила великую радость общения. Удивительно деликатный эстет и эрудит, умевший и любивший беседовать – вот каким был Эмиль муэллим, знавший о Баку практически всё, и даже величавший себя «ходячей бакинской энциклопедией». Он был одним из немногих, кто всегда прямо высказывал свои критические мысли высокопоставленным чиновникам, не боясь навлечь на себя их гнев (а, тем не менее, навлекал, и не раз).

Минвал представляет читателям 15 цитат Эмиля Ахундова. Достаточно перечитать их, чтобы понять, какого профессионала, какую Личность мы потеряли.

— Баку не хватает утраченной духовности

— Любой творческий замысел должен иметь логическое заключение

— Бакинцы разучились иметь дело с профессионалами

— Высотки должны строиться на окраинах

— Необходимо создать институт Генплана

— Мы должны строить НООсферные дома с виртуальными коммуникациями, четко понять и уяснить себе, как видим и представляем город в обозримом будущем.

— Город становится похожим на тюрьму, в которой мы задыхаемся.

— Баку сегодня не имеет центра руководства, именуемого мэрией. А мэрия абстрагирована от жителей полностью. Что происходит в ее стенах, в ее кабинетах – неизвестно никому.

— С Каспием шутить нельзя, около Каспия рыть нельзя. Маленькая трещина – и все пойдет прахом.

— Раньше на элементарный вопрос: «Почему лифт не работает» отвечали всем. Сегодня вы ни от кого не услышите ответа. Почему в этом доме нет тепла? Нет ответа…То есть, та система, которая присуща любому нормальному городу в нормальном государстве, в Баку отсутствует.

— Очередную перестройку Баку в связи с новым нефтяным бумом представить сложно, потому что о новом Генплане много говорят, но его никто не видел.

— Согласно закону, человеку, чье жилье государство изымает под свои нужды, обязаны выдавать жилплощадь с учетом сектора, в котором расположен дом. Если это первый сектор – то не далее, чем в ста метрах, если второй – не далее, чем в 200 метрах и так далее.

— Центр Г. Алиева – прекрасное творение архитектора Захи Хадид. Но этому Центру (в таком исполнении) место не под мостом, а лучше было бы построить его в районе Шихово, гектарах на пятнадцати, он красиво бы смотрелся в озеленении газонов и деревьев, и чтобы обязательно был спуск к морю. И в море — напротив него – должен выходить экран размером 50х30 – с демонстрацией жизни в Азербайджане. Это было бы своего рода отражением эпохи на фоне грандиозного сооружения.

— Народ вообще не в курсе сегодня, кто и за что отвечает.

P.S: Мы искренне надеемся, что когда-нибудь в нашем городе именем Эмиля Ахундова назовут улицу, ибо он, как никто другой, заслужил право быть частью Баку – города, который так беззаветно любил…

Яна Мадатова