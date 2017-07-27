Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел России Василия Небензю новым постоянным представителем России при ООН, передает Газета.ру.

«Президент подписал Указ «О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другим указом глава государства освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Небензя с 1996 по 2000 год был старшим советником в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, а с 2006 по 2012 год был заместителем постоянного представителя России при ООН в Женеве.

Предыдущий постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля этого года, за день до своего 65-летия.