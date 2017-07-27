ООО BakuBus зафиксировало очередной факт неправильного поведения пассажира в салоне автобуса.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев, в автобус маршрута №21 на остановке у памятника Самеду Вургуну вошел молодой человек с велосипедом.

«Он поставил велосипед на место, предназначенное для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. И водитель, и диспетчер неоднократно предупредили пассажира о недопустимости подобных действий, но он не обратил на их слова внимания. В результате возникшего спора автобус на 23 минуты отстал от графика, пассажиры были недовольны. Только с помощью полиции удалось выдворить велосипедиста из салона.

BakuBus подчеркивает, что салоны автобусов не предназначены для перевозки крупногабаритных грузов и транспортных средств, которые мешают другим пассажирам.

Действия велосипедиста запечатлены камерами видеонаблюдения. Мы просим всех соблюдать правила этичного поведения», — подчеркнул М.Пириев и попросил пассажиров помочь в создании атмосферы общественного порицания подобных поступков.