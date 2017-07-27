По факту, осужденный в Баку блогер Александр Лапшин, гражданин Украины, России и Израиля может быть освобожден раньше, чем закончится его реальный срок заключения, сказал Trend адвокат блогера Эдуард Чернин, после сегодняшней встречи с Лапшиным.

По словам адвоката, после того, как приговор суда в отношении Лапшина вступит в силу, что произойдет во второй декаде августа, можно будет рассматривать вопрос его экстрадиции в Израиль, с просьбой о чем он обратился вчера к посольству Израиля в Азербайджане.

Израильская сторона должна обратиться с соответствующим запросом в министерство юстиции Азербайджана, после чего будет рассмотрен вопрос его экстрадиции, сказал он.

По словам адвоката, процессуально, срок заключения под стражу Лапшина считается со времени его задержания с целью экстрадиции в Минске, так как в соответствии с законом, время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроке лишения свободы.

Кроме того, он может подать апелляцию, и если она будет удовлетворена, он может быть освобожден раньше окончания трех лет [срок его заключения], которые предусмотрены приговором.

По его словам, Лапшин жалоб на содержание не имеет и не имеет проблем со здоровьем.