Произошедший в Евлахской центральной районной больнице пожар потушен.

Как сообщаетcя на сайте МЧС, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания и 4 кресла на 4 этаже. Несколько больных были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Пламя было потушено пожарными.

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«Пожар в Евлахской центральной районной больнице произошел из-за короткого замыкания кабелей».

Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района Джейхун Керемханов.

Замглавы отметил, что эвакуация больных и медицинских работников уже завершена.

«Все пациенты и медицинские работники эвакуированы из больницы. Во время происшествия пять пациентов были доставлены в Мингячевирскую городскую больницу, более 30 больных были эвакуированы во двор больницы. Пожар произошел в результате возникшего короткого замыкания электропроводов в шахте. В настоящее время на территорию привлечены пять пожарных машин и живая сила МЧС. Пожар потушен, однако задымление продолжается», — подчеркнул Д.Керемханов.

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В Евлахской центральной районной больнице начался пожар.

Как сообщает Report, причины пожара пока не известны.

На место происшествия были привлечены сотрудники Евлахской части Государственной пожарной охраны МЧС.

Пациенты больницы эвакуированы.