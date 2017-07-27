Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов сегодня принял регионального представителя американской компании John Deere Максимилиана Поуга, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи Асадов отметил необходимость ускорить процесс поставки в страну хлопкоуборочных комбайнов с расчетом на то, чтобы они прибыли до начала сезона сбора урожая.

«Региональный представитель компании Максимилиан Поуг заверил, что в ближайшие месяцы Азербайджан получит 140 единиц хлопкоуборочной техники», — сказано в сообщении, передает abc.az.