Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, пояснили в администрации президента Украины.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение», — говорится в ответе пресс-службы администрации президента на соответствующий запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

«В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные», — пояснили в администрации.