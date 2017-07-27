Армянский национальный комитет Канады (ANCC) был потрясен, узнав, что канадское правительство выдало разрешение на экспорт для перевозки современной военной техники с базы INKAS Armored Vehicle Manufacturing находящейся в Торонто, сообщает Asbarez.

В письме, адресованном министру международной торговли Канады Франсуа-Филиппу Шампаню, ANCC призвал правительство Канады немедленно прекратить поставки оружия Азербайджану и предпринять необходимые шаги, чтобы отменить это неправильное решение.

Перевозки такого опасного вооружения в Азербайджан нарушают основные нормы экспорта оружия Канады и представляют собой серьезную опасность для внутренней и региональной стабильности, считает председатель ANCC Шаген Миракян.