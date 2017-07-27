Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин забрал из приюта черную беспородную собаку по кличке Тори, которую предыдущий хозяин собирался съесть, сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, накануне Мун Чже Ин посетил приют для животных и забрал пса, добавив, что теперь Тори станет первой собакой, которая переехала из приюта в президентский «Голубой дом».

По информации группы по защите животных CARE, занимавшейся спасением Тори, предыдущий владелец собаки был пожилым мужчиной, регулярно употреблявшим этих животных в пищу.

Президент Мун Чжэ Ин, который активно высказывается за защиту животных, в ходе президентской кампании посетил приют, в котором жила Тори, и пообещал усыновить «так называемую уродливую собаку… на том основании, что все люди и животные имеют право на свободу от предрассудков и дискриминации».

У президента уже есть охотничий пес по имени Мару и кот Джинг-Джинг, которого он также взял из приюта. Предшественница Мун Чжэ Ина на посту президента Пак Кын Хе попала под шквал критики, когда она оставила девять своих собак в «Голубом доме» после импичмента.