Военные повара Вооруженных сил Азербайджана прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».

Как сообщается на сайте Министерства Обороны Азербайджана, в ближайшие дни команды Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

29-го июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.