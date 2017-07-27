Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО «AzİnTelekom» Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО «Азерпочт» Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırm Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО «Бакинское строительство и ремонт связи» и «Сервис ремонта и снабжения» Байрама Велиева, начальника управления «Оптических установок» Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО «Азтелеком» Октая Рустамова.

Бывший руководитель Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент Report из Бакинского суда по тяжким преступлениям .

Зачитывание приговора другим обвиняемым лицам продолжается.