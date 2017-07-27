Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.

Как сообщает АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).

Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).

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В результате взрыва, произошедшего на бройлерной фабрике в селе Пиран Лерикского района Азербайджана, погиб один и пострадали два человека.

Как передает Тренд, взрыв произошел из-за утечки газа в цехе по забою птицы.

Пострадавшие доставлены в Лерикскую районную центральную больницу.

На месте происшествия находятся ответственные лица Лерикской районной прокуратуры, районного отдела полиции и исполнительной власти.

По факту проводится расследование.

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В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.

Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.