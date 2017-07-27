С утра в СМИ прошла новость о том, что жителя американского штата Коннектикут Хуана Вега приговорили к 120 дням тюремного заключения за то, что убил аквариумную рыбку во время домашней ссоры.

А дело было так: в апреле мужчина поссорился со своей сожительницей и устроил дома беспорядок. Под горячую руку попала аквариумная бойцовая рыбка «сиамский петушок».

Наверняка, никто не понял, почему именно посадили американца? Поясню: при ссоре присутствовал 9-летний сын женщины, и прокурор посчитал, что убийство аквариумной рыбки нанесло сильную психологическую травму, которая в дальнейшем может отразиться на его жизни. Во как!

Уверена, что многие сейчас в недоумении: ну, подумаешь, рыбку убил, велико дело! Какие нежности! У нас на глазах детей баранов режут, собак отстреливают, и ничего. Никто не жалуется. Смешные люди эти американцы, ей Богу…

А может быть все-таки не смешные, а правильные?

Да, конечно же мы привыкли ко всем этим дикостям, с которыми пытаемся бороться как можем: через социальные сети призываем граждан страны не травмировать психику детей во время Гурбан Байрамы, выявляем живодеров и ловим отстрельщиков, жалуемся на них в полицию, в прокуратуру, подаем на них в суды. Мы пишем статьи и письма в различные инстанции с целью добиться запрета размещения точек убоя животных возле школ, трасс и жилых массивов. Но происходит обратный процесс: чем больше мы боремся с этим явлением, тем глубже увязаем в проблему. На все находится своя отговорка: «а где еще скот резать», «собаки на людей бросаются», «Гурбан Байрамы – национальная традиция».

Создается впечатление, что общество, в котором мы живем, сознательно оправдывает все то зло, которое негативно сказывается на подрастающем поколении. Получается, что людям это НРАВИТСЯ? А потом мы удивляемся – почему так много психопатов вокруг, почему люди стали нервными, взрывными, почему они берут в руки нож, топор и палку. А потому что ребенок, выросший в атмосфере насилия, воспринимает насилие это как модель поведения, и в будущем становится точно таким же как те, кто ему это насилие показал. Избил отец мать на глазах ребенка – в будущем этот ребенок будет так же бить и свою жену, а до этого – лупить своих одноклассников (в том числе и девочек), а его отец будет оправдывать поведение сына, потому что и ему когда-то такую же модель поведения показали в семье. И самое ужасное что все эти «поведенческие модели» передаются из поколения в поколение, и ничего с этим не поделаешь. А что? Мы же не американцы. Какая там, к черту, рыбка?

Яна Мадатова