Национальный банк Казахстана определился с вариантом реструктуризации долга ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), в ценные бумаги которого было инвестировано $250 млн из средств ЕНПФ.

На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, план реструктуризации внешних обязательств МБА был поддержан 93,9% голосов кредиторов при необходимых 66,6%.

«Нацбанком совместно с правительством Казахстана был выбран вариант реструктуризации, предусматривающая обмен долга МБА на 15-ти летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5% годовых», — сообщает сайт Tengrinews.kz.

По данным сайта 50,2% кредиторов МБА выбрали именно этот вариант реструктуризации долга МБА.

«По информации МБА завершение процедуры реструктуризации ожидается в первой половине сентября текущего года. В настоящее время со стороны Национального банка Казахстана проводится вся необходимая работа, направленная на получение возмещения по пенсионным активам, согласно одобренному плану реструктуризации МБА», — прокомментировали в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, иностранные кредиторы МБА на заседании 18 июля озвучили итоговое решение по плану реструктуризации его внешних обязательств на $3,34 млрд. Банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств, для того, чтобы план был принят.