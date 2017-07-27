Посольство Израиля в Азербайджане выразило свое отношение в связи с просьбой блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль.
Посольство Израиля в Азербайджане выразило свое отношение в связи с просьбой блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль.
Дата: 2017/07/27 11:50
Раздел: Азербайджан
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