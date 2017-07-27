«Бакинская телефонная связь» расширило охват жителей и гостей города бесплатным Wi-Fi, теперь доступ в интернет открыт также на территории «Зимнего парка» и «Парка офицеров», сообщил Trend в среду, 26 июля источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Работы по расширению охвата беспроводной сети ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi». Цель проекта — обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети Интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка Бакинский бульвар, парка Центра Гейдара Алиева и садов «Сахиль», «Ахундова», «Сабира» и «Хагани».

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будут охвачены также территории парков Гусейна Джавида и «Деде Горгуд».

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано около 400 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.