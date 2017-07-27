Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии осуществлять трудовую деятельность на территории России, связанную с управлением транспортом, не имея при этом российских водительских прав.

Как передает РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Текстом закона уточняется, что данная норма будет распространяться и на граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

До настоящего момента, согласно пункту 13 статьи 25 закона «О безопасности дорожного движения», не допускалось управление транспортом на основании иностранных национальных или международных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. Теперь закон вводит дополнение к данному пункту.

«Положение настоящего пункта не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами», — говорится в тексте закона.