Израильские власти демонтировали металлоконструкции, которые оставались у главного входа на Храмовую гору, в попытке урегулировать почти двухнедельный конфликт вокруг религиозной святыни, передает Второй канал местного телевидения.

Как передает РИА Новости, на показанном им видео видно, как ночью рабочие разбирают ряды барьеров, которые должны были направлять толпу к металлоискателям, и снимают рампы, на которых ранее висели видеокамеры. Электронное оборудование отсюда вывезли еще два дня назад.

Пока неясно, удовлетворят ли дополнительные уступки местную арабо-мусульманскую общину, которая в своем большинстве бойкотировала новые меры безопасности, посчитав их попыткой ограничить ее права на третью по значимости святыню ислама, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией.

По данным государственной радиостанции «Кан», множество верующих ночью ликовало на улицах, но на Храмовую гору они пока не вернулись, ожидая заключения своих религиозных лидеров. Демонтаж металлоискателей с видеокамерами они ранее посчитали недостаточным и потребовали от израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору.

На пятницу крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС назначили «день гнева», призвав земляков активизировать акции протеста. Неделей ранее в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев, сотни были ранены.

Конфликт продолжается с 14 июля, когда власти Израиля решили ввести досмотр посетителей Храмовой горы в ответ на убийство двух полицейских в этом районе Старого города.