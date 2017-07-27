Фракция «Елк» пока не определилась со сроками инициирования выхода Армении из ЕАЭС.

Об этом в интервью Lragir.am заявила депутат от фракции Лена Назарян. Она сказала, что по поводу ошибочности вступления Армении в ЕАЭС во фракции все единодушны, однако, вопрос в том, в какой момент нужно инициировать процедуру выхода, «чтобы избежать рисков».

«Какие могут быть риски по поводу выхода из ЕАЭС, если в статье 118 Договора о ЕАЭС четко обозначена процедура добровольного выхода из Союза? В ней отмечено, что страна может в течение 12 месяцев выйти из Союза, если выполнит свои финансовые обязательства.

О каких рисках говорит Лена Назарян? Понятно, что не о финансовых. Вице-спикер парламента от РПА Эдуард Шармазанов, например, утверждает, что без членства в ЕАЭС у нас были бы другие цены на газ. Хотя это крайне сомнительное утверждение.

Партия «Наследие», например, считает, что Армении нужно пересмотреть газовый договор с Россией, потому что у Армении есть альтернатива российскому газу – иранский газ и возобновляемые источники энергии, в которые США и европейские страны готовы инвестировать миллиарды.

То есть, при «цивилизованном» разводе рисков с финансами и газом быть не может. Но в какой мере «брак» был цивилизованным и какую роль сыграло политическое и личное давление Москвы на Армению?

Угрожала ли Россия реально ухудшением ситуации в Карабахе в случае отказа от вступления в ЕАЭС? Заявление Эдуарда Шармазанова говорит о том, что такие угрозы были. Говоря о развитии Туризма в проевропейской Грузии и пророссийской Армении, Шармазанов заметил, что Грузия, может, предпочла бы получить меньше туристов, но не потерять территории. То есть, Шармазанов намекает, что Армения могла бы тоже потерять территории.

Постепенно раскрываются факты шантажа и угроз России на постсоветские страны. Например, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил на днях, что одна из стран угрожала обстрелять ракетами территорию Киргизии, если та не добьется вывода базы США с аэропорта Манас.Примечательно, что факты давления постепенно становятся предметами санкционных решений других стран.

Конгресс США принял вчера законопроект, который, в случае утверждения, предусматривает жесткие санкции в отношении России, в том числе, за вмешательство в дела других государств, в выборы на территории Европы и Евразии. Текст законопроекта охватывает настолько широкий спектр, что позволит США накладывать санкции на чуть ли не на любого чиновника в мире, кого заподозрят в сомнительных связях с Москвой.

Санкции – это замораживание счетов, это отказ в визах, задержания, это прекращение проектов. В какой мере это коснется Армении, сложно сказать.Однако, для того, чтобы США смогли применить санкции к России из-за ее «вмешательства в дела» Армении, Ереван должен сформулировать и «запротоколировать» факты такого давления.

Пока власти Армении говорят, что никакого давления не было, и Армения добровольно вступала в пророссийские союзы. Однако, то, с какой охотой правящая РПА поддерживает дискуссию о выходе из ЕАЭС, говорит о том, что власти не прочь вывести эти вопросы из статуса «неприкасаемых»», — говорится в статье.