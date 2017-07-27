Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный накануне украинского гражданства, заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

«Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он отметил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов, и продолжит «борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что».