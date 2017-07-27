В Азербайджанском Университете Кооперации сегодня проводится экзамен для эвакуированных в связи с пожаром абитуриентов.

Как сообщает АПА, абитуриенты должны принести с собой на экзамен документ, удостоверяющий личность (оригинал), и «пропускной лист». В случае отсутствия одного из документов или их несоответствия, абитуриент не будет допущен к экзамену.

Напомним, что 22 июля Государственный Экзаменационный Центр проводил в здании Университета кооперации экзамен в высшие учебные заведение на 2017/2018 учебный год по I и IV группам специальностей.

Во время проведения вступительных экзаменов в спортивном зале вуза вследствие короткого замыкания в электропроводке произошел пожар. В связи с возгоранием абитуриенты были эвакуированы, а повторный экзамен назначен на 27 июля.