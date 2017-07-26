За прошедшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым спасли женщину, которая в результате происшествия на воде оказалась в беде и нуждалась в помощи спасателей.

«25 июля в 16.15 час., во время проведения планового патрулирования прибрежной территории в районе пляжа гостиницы «Ялта — Интурист» специалисты водолазно-спасательной группы специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, оказали необходимую помощь женщине, которая находилась в 300 метрах от суши и не могла самостоятельно вернуться к берегу. Женщина 1989 г.р. жительница Азербайджана, была поднята на борт спасательного катера «Бриг» и доставлена на берег. В медицинской помощи не нуждалась» ,- сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республики Крым.

Согласно информации сайта югялта.рф, со спасенной женщиной была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде и во время отдыха.