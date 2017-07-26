Известная в определенных кругах разведывательно-аналитическая организация Stratfor, которая официально носит название Strategic Forecasting, Inc., в одном из своих прогнозов до 2025 года заявила, что после Украины будет дестабилизирована обстановка на Кавказе – в Грузии, Армении и Азербайджане.

Об этом сообщает gosrf.ru.

СМИ называют центр Stratfor «теневым ЦРУ». Специалисты из области безопасности уже давно с большим вниманием относятся ко всем прогнозам этой организации, которая не предсказывает будущее, а скорее обозначает цели внешней политики США.