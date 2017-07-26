Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25%.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт регулятора.
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25%.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт регулятора.
Дата: 2017/07/26 22:24
Раздел: Экономика
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