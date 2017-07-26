Жертвами наводнения в индийском штате Гуджарат на западе страны стали 119 человек.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на First Post.

В регионе уже несколько дней идут проливные дожди. Большое количество воды создало угрозу прорыва плотины на реке Барнас. В связи с этим было принято решение осуществить частичный сброс излишков, что привело к затоплению нескольких прибрежных деревень. Их жители и стали жертвами наводнения.

Как сообщили в местном управлении по борьбе с чрезвычайными ситуациями, число погибших, скорее всего, увеличится после того, как сойдет паводок.