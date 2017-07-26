В среду, 26 июля, капитализация онлайн-ретейлера Amazon на бирже Nasdaq впервые превысила $500 млрд. С начала года стоимость компании выросла на $146 млрд. В среду акции Amazon прибавили 1%, достигнув по состоянию на 20:30 мск (21.30 — бак.вр.) цены $1050 за бумагу.

Amazon стал четвертой американской компанией, которая сейчас стоит более $500 млрд. Ранее эту отметку пересекли Apple, Microsoft и материнская компания Google — Alphabet.

Основатель Amazon Джефф Безос, которому принадлежит около 17% Amazon, в связи с ростом капитализации уже в ближайшее время может стать богатейшим человеком мира по версии Forbes, опередив Билла Гейтса. Согласно онлайн-счетчику Forbes, отрыв основателя Microsoft от Безоса сократился менее чем до $1 млрд. Состояния Гейтса и Безоса составляют $90 млрд и $89,1 млрд. соответственно. За последний торговый день состояние Безоса, по данным счетчика Forbes в реальном времени, выросло на $832 млн. Учитывая, что 27 июля онлайн-ретейлеру предстоит представить отчетность за второй квартал, смена самого богатого человека мира может произойти уже в четверг.