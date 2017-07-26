45-летняя Джада Пинкетт Смит откровенно рассказала об отношениях с Уиллом накануне 20-й годовщины свадьбы, которая состоялась 31 декабря 1997 года.

Джада выступила в эфире телепередачи Loose Women на канале ITV.

— Наша семья празднует юбилей в этом году. Я думаю, что главный секрет — это наша с Уиллом дружба, — сказала актриса, слова которой цитирует Лайф.

По ее словам, некоторое время назад они с мужем прошли парную терапию, в ходе которой честно обсудили все проблемы в присутствии психолога.

— Такая практика может стать отличной отправной точкой, чтобы что-то поменять в отношениях, — считает Джада.

Лайф напоминает, что пара воспитывает двоих совместных детей: сына Джейдена, родившегося 8 июля 1998 года, и дочь Уиллоу, родившуюся 31 октября 2000 года.