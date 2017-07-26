В случае лишения лидера партии «Рух нових сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, тот останется в Киеве. Об этом Саакашвили заявил в интервью «Новому времени», которое было записано накануне появления информации о лишении его гражданства Украины.

По словам политика, он ничего не будет делать в случае потери гражданства.

«Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», – пояснил он.

Саакашвили также сообщил, что осенью планирует съезжать из квартиры, которую он снимает на одной из улиц, выходящих к Майдану.

«Посмотрим, может, что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», – рассказал он.