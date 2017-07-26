В результате нескольких дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобильной техники Вооруженных сил Армении пострадали несколько военнослужащих.

Как сообщает Тренд, накануне вечером принадлежащий горно-стрелковому полку армянской армии военный грузовик марки «Урал», следовавший по маршруту Тонашен-Мадагиз перевернулся на горном серпантине.

Вследствие ДТП увечья различной степени получили трое солдат. Пострадавшие были доставлены в Мардакертский госпиталь.

Другой случай произошел непосредственно на территории Армении, на Джермукской автотрассе.

Военнослужащий контрактной службы Мкртч Гарамян, на собственном автомобиле следовавший из Ехегнадзора в Вайк, совершил ДТП.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в медицинское учреждение.