59% населения Грузии считает, что в стране нарушаются права национальных и этнических меньшинств.

Как сообщает АПА, эта информация нашла отражение в результатах опроса, проведенного Программой развития ЕС (UNDP).

В опросе, который проводился с сентября 2016 по февраль 2017 года приняли участие 5 тысяч респондентов.

Согласно результатам 39% участвовавших в опросе представителей национальных и этнических меньшинств считают, что их права не нарушались.

Респонденты, проживающие в месте компактного проживания азербайджанцев, в регионе Квемо-Картли (4 %) считают, что их права были нарушены.

В регионе Санцхе-Джавахети, где проживают, армяне этот показатель составляет 6%.

64% участвовавших в вопросе респондентов считают, что права человека в Грузии соблюдаются полностью.