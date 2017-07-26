Завершено изучение дела 4 сотрудников Комитета госдоходов в связи с незаконным импортом ряда сельхозтоваров.

Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в Службе по безопасности пищевых продуктов Минсельхоза.

По материалам дела, сотрудники Баграташенской таможни, пограничной с Грузией, разрешили ряду субъектов импортировать фрукты и овощи коммерческих объёмов, но без нужных документов. Среди незаконного товара оказались и азербайджанские яблоки.

В частности, сотрудник таможни Арутюн Хачатрян, не осмотрев должным образом машину импортёра Левона Гаспаряна, разрешил ему импорт. И. о. дежурного по смене на таможне Ваге Асланян скрыл факт преступления. Точно такое же попустительство позволил себе служащий Амбарцум Давтян к импортёру Геворку Алексаняну. А другой инспектор, Хачик Акопян, в корыстных целях не провёл лабораторного анализа груза и не стал взимать платежей, хотя объём товара превышал беспошлинный предел.

Указанным служащим предъявлены обвинения.