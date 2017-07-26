Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Согласно сообщению Ленты.ру, об этом в среду, 26 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Это правда — грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству! Прощай, обдолбанный Мишка, прощай», — говорится в посте Мосийчука.

Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко «наконец-то начал признавать собственные ошибки». «Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», — подчеркнул парламентарий.

Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко выпустил указ о потере украинского гражданства экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

«Материалы относительно Саакашвили, полученные от грузинской стороны и предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, были проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и в установленном порядке рассмотрены на ее заседании», – сообщили в ГМС.

В пресс-службе отметили, что президент принимает решение о потере лицом гражданства Украины на основании выводов комиссии.