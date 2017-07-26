«После консультации с моими генералами и военными экспертами, имейте, пожалуйста, в виду, что правительство Соединённых Штатов не примет и не разрешит трансгендерам служить в вооружённых силах США». Об этом, согласно информации RT, написал Трамп в своём Twitter.
По его словам, американская армия «не может себе позволить бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».
….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming…..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.