Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит трансгендерам служить в Вооружённых силах Америки.

«После консультации с моими генералами и военными экспертами, имейте, пожалуйста, в виду, что правительство Соединённых Штатов не примет и не разрешит трансгендерам служить в вооружённых силах США». Об этом, согласно информации RT, написал Трамп в своём Twitter.