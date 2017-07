Американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов».

Как пишет «Лента.ру», плакаты с героями будущего фильма для взрослых появились в Twitter-аккаунтах задействованных в съемках актеров.

Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/Y3lRT0ST6l

— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) 24 июля 2017 г.