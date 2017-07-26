Американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов».

Как пишет «Лента.ру», плакаты с героями будущего фильма для взрослых появились в Twitter-аккаунтах задействованных в съемках актеров.

Порнопародия получит название «Королева престолов» (The Queen of Thrones), а роли представителей клана Ланнистеров, Тиреллов и Таргариенов сыграют именитые актеры студии.

Судя по тизерам, в фильме для взрослых появится и зловещая раса белых ходоков.