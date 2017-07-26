Американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов».
Как пишет «Лента.ру», плакаты с героями будущего фильма для взрослых появились в Twitter-аккаунтах задействованных в съемках актеров.
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/Y3lRT0ST6l
— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) 24 июля 2017 г.
Порнопародия получит название «Королева престолов» (The Queen of Thrones), а роли представителей клана Ланнистеров, Тиреллов и Таргариенов сыграют именитые актеры студии.
Судя по тизерам, в фильме для взрослых появится и зловещая раса белых ходоков.
.@Brazzers provides an exclusive sneak peek at Queen of Thrones: A Brazzers XXX Parody 😍 pic.twitter.com/fOpf0KUBh6
— Trendzz (@TrendzzOfficial) 24 июля 2017 г.