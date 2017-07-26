Водители обязательно должны заплатить штрафы и пени в установленные сроки, в противном случае они будут остановлены, и автомобиль будет отправлен на штрафную площадку, сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Управление государственной дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

«Также дорожная полиция подаст ходатайство в связи с лишением водителя права на вождение на полгода», — подчеркнул Вагиф Асадов.

По его словам, со вчерашнего дня начались рейды, и более 100 транспортных средств, владельцы которых не заплатили штрафы, отстранены от дорожного движения, и отогнаны на штрафную площадку.

Полковник полиции также добавил, что усилен контроль и за оплатой штрафов пешеходами, осуществляются определенные действенные меры. «На основании составленных протоколов сделаны обращения по адресам, а также проинформированы участковые. Кроме того, перед заведениями, где учатся лица, и предприятиями по месту работы лиц, в отношении которых составлены протоколы, поднят вопрос об удержании с них штрафов», — отметил Асадов.