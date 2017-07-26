Бакинский трамвай – часть нашего прошлого, в котором он по-прежнему мерит город по маршруту от площади Азнефть. И потому, когда я через столько лет снова увидела трамвай на улицах Милана, мое сердце болезненно сжалось. Я долго провожала его взглядом, вспоминая родные бакинские трамваи, ушедшие из нашей жизни много лет назад.

Рожденные в 90-х вряд ли вообще знают, как именно выглядит этот вид транспорта. Хотя немногочисленным гражданам, интересующимся трамваями – как видом общественного транспорта, достаточно было сходить в трамвайный парк, который располагался в районе ст. м. «Гянджлик». Туда спокойно пропускали, даже денег не брали за импровизированные спонтанные экскурсии. Но, если честно, мне, коренной бакинке, было больно смотреть на приходящие в упадок трамваи – часть городской истории — ржавеющие на запасных путях.

В 2000-х годах наша семья жила через дорогу от Трамвайного парка, и в период летнего безводья мы пополняли в этом парке запасы воды. Постепенно все сотрудники этого парка были уволены за ненадобностью, и остался только сторож – дядя Али, охраняющий полусгнившие металлические остовы нашего общего прошлого и его пес – потомственный «дворянин» ростом с теленка. В 2004-м году трамвайный парк был и вовсе ликвидирован: на его месте сегодня расположен элитный ресторан, который, наверное, более нужен и важен, как часть «новой культуры» современного Баку. О том, что стало с оборудованием и техникой, хранившейся в трамвайном парке неизвестно ничего.

Наверное, не стоит говорить о том, что в любой другой стране экспонаты из трамвайного парка обязательно бы сохранились в музее городского пассажирского транспорта – как в Москве, как в Вене, как в Ганновере, как в Порту, как в Санкт-Петербурге и во многих других городах мира, являющихся настоящим туристическим раем.

Не смотря на то, что трамвай во всём мире переживает свое второе рождение, в Азербайджане, скорее всего, мы этот вид транспорта уже больше никогда не увидим. А жаль. Особенно если учесть тот факт, значительный интерес к трамваю вернулся благодаря его эффективности при сравнительно низкой стоимости строительства. Согласно отчетам мировых экспертов транспорта, по сравнению с метрополитеном, трамвай перевозит ненамного меньше пассажиров (20-30 тысяч в час, против 60-70 на метрополитене). Однако стоимость строительства новых линий примерно в 3-8 раз ниже, чем для новых линий метро, а скорость и надёжность сообщения, комфорт — почти на уровне метрополитена (скорость сообщения на трамвае: 25-35 км/ч, на метрополитене: 35-45 км/ч).

За себя говорят факты:

Подавляющее большинство кантонов Швейцарии отказались от строительства метро в своих городах, справедливо полагая, что трамвай безопаснее и тише, а инфраструктура для трамвайных линий — значительно дешевле.

Успех первой трамвайной линии в Мадриде был поистине оглушительным. Городские власти инвестировали в новый транспорт целых 180 миллионов евро, но уже после года эксплуатации решили расширить проект. Город стал заметно свободнее от чадящих автобусов, а пробки на дорогах значительно сократились. Кроме того, мадридское метро, перегруженное в часы пик, смогло за много лет перевести дух. Примеру Мадрида последовали и другие города Испании: вскоре метро появилось и в промышленной столице севера страны, Бильбао. «Легкий поезд», так называют испанцы трамвай, перевозит до 180 пассажиров, причем без всякой толчеи и давки. Практичные испанцы выпускают на линии строенные составы, что значительно увеличивает их рентабельность.

Да, конечно же, в нашей стране не могли не обратить внимание на мировую тенденцию развития трамваев. А потому еще в 2013-м году представители Госкомитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана сообщили СМИ о том, что в стране рассматривается пять вариантов возобновления трамвайных линий в Баку. Варианты эти были разработаны отобраны в ходе тендера специалистами на основе опыта США, Австрии, Испании и других стран. Работы по прокладке трамвайных линий должны были быть осуществлены Министерством транспорта и исполнительной властью города Баку. Сам проект якобы разрабатывает Бакинский государственный проектный институт в рамках проекта разработки Плана регионального развития Большого Баку. Чиновники обещали, что трамвайная линия будет проложена от района площади Азнефть до района Зыхского шоссе, то есть вдоль всей бакинской набережной. Трамваи также будут проезжать через Baku White City.

Судя по тому, как усиленно ввозятся сегодня в Азербайджан автомобили, и глядя на то, как обновляются и прокладываются новые автострады, предназначенные для легковушек и автобусов, легко можно догадаться, что все 5 проектов, о которых раструбили чиновники в 2013 году, до сих пор находятся на стадии обсуждения. А если быть еще точнее – в фазе забвения.

А ведь если бы трамваи до сих пор курсировали по Баку, то через 6 лет мы отмечали бы столетие этого вида транспорта.

Первым маршрутом бакинского трамвая был Вокзал — пл. Азнефть, общей протяженностью 6,6 км. Официальное открытие состоялось 8 февраля 1924 г. Максимальной протяженности в 117 км трамвайная система Баку достигла в 1939 г.

В 60-е годы развитие трамвая в Баку шло более медленными темпами, чем развитие остальных видов общественного транспорта, основное внимание уделялось строительству и развитию метрополитена, а также троллейбусов и автобусов.

С 60-х годов сеть трамвая постепенно сокращалась. Так, были закрыты и полностью разобраны линии трамвая на оживленных улицах центра Баку, а также идущие к дальним окраинам Баку. К 1980 году общая протяженность трамвайной сети Баку составляла примерно 70 км.

С 90-х гг. XX века трамвай интенсивно вытеснялся из системы общественного транспорта Баку, не выдерживая конкуренции с автотранспортом и метрополитеном.

И вот в 2004 году была окончательно закрыта и разобрана последняя линия трамвайной сети. На месте трамвайных линий на широких проспектах и улицах расширили автомобильную дорогу, а на месте узких участков, где раньше проходили трамваи, началось активное строительство многоэтажных жилых домов.

Хотя, если честно, пусть бы лучше остался милый старый трамвай – как один из видов самого экологически чистого транспорта.

Очень кстати вспомнить и троллейбус, так же исчезнувший в прошлом. Возможно, троллейбус в Баку был не самым идеальным видом транспорта, но он был на все 100 % экологически чистым.

Троллейбус появился в Баку в 1941 году. Основной этап развития сети троллейбусов в Баку пришелся на 60-70-е гг. В начале 80-х сеть достигла максимальной длины в 300 км, при 32-х маршрутах. Сеть охватывала также и некоторые ближние пригороды Баку. Имелось два депо. Несмотря на то, что сеть троллейбусов интенсивно развивалась до 90-х гг., но она уступала в популярности среди населения, а также в качестве предоставляемых услуг по сравнению с автотранспортом, метро и даже трамваем. Большая часть линий троллейбусной сети была убыточна из-за слабой загруженности. Лишь 6 из 32 маршрутов являлись загруженными и рентабельными. Все это не позволяло троллейбусам в Баку адаптироваться к условиям рыночной экономики и выйти на уровень рентабельности, в связи с чем троллейбусная сеть была закрыта и разобрана осенью 2004 года (был закрыт последний работающий маршрут № 16).

Сегодня троллейбусы остались только в нашей памяти. И еще их останки можно увидеть на специализированном «кладбище» в Мингячевире.

Постепенно в прошлое укатила и «электричка», курсирующая когда-то между бакинскими поселками. На электричках этих можно было в летнее время быстро и комфортно ехать на пляжи Апшерона. Благодаря удобному графику, поезда добегали до пляжей из города всего за 30 минут.

В 2009-м году этот вид транспорта так же был упразднен за ненадобностью. Слава Богу, старые поезда еще сохранились, и курсируют в качестве железнодорожного транспорта местного значения на небольшие расстояния.

Я не знаю, сколько времени еще потребуется нашим городским властям для того, чтобы они наконец-то осознали всю глобальность проблемы перезагруженности городских трасс автобусами и автомобилями, но любой из нас, трезво мыслящих граждан Баку понимает – экологический транспорт пора возвращать. И чем скорее – тем лучше. Уверена, что меня поддержат все граждане города, и, в первую очередь, врачи и экологи. Но услышат ли городские власти? Время покажет.

Яна Мадатова