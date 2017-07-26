Израилю необходимо перестать угрожать другим и избегать политики, при которой регион может оказаться в кольцо огня. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

«Если вы хотите жить в условиях мира, то не нужно угрожать другим, а также не следует придерживаться политики, которая поместит вас и весь регион в кольцо огня», — подчеркнул он.

Кроме того, турецкий президент также назвал демонтаж металлоискателей на Храмовой горе правильным шагом, но отметил, что этих действий все еще недостаточно, чтобы урегулировать сложившийся кризис.

Накануне президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что палестинцы возобновят отношения с Израилем до того уровня, который существовал до 14 июля, только после восстановления ситуации в Иерусалиме.