Предпринимателя-азербайджанца Шихалиева Акифа Али оглу похитили в Красноярске. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили представители азербайджанской диаспоры, пожелавшие остаться неназванными.

22 июля владельцу красноярских фруктово-овощного рынка «Луч» и ресторана «Лейли и Меджнун» Шихалиеву, управлявшему автомобилем марки Range Rover, перекрыли дорогу вооруженные люди в масках и камуфляже и, посадив на заднее сиденье своей машины, увезли его в неизвестном направлении. Шихалиева избили, а спустя некоторое время бросили его под мостом без чувств. Бандиты потребовали у бизнесмена крупную сумму, но сколько, пока не известно.

Член Московской адвокатской палаты и представитель азербайджанской диаспоры Красноярска Алекпер Караев подтвердил информацию о похищении и заявил, что этот случай сильно возмутил наших соотечественников: «Шихалиев — один из известных и порядочных людей края. Ранее он был заместителем председателя Красноярской национально-культурной автономии. Шихалиев не связан с криминалом. Он честный и отзывчивый человек, всегда протягивающий руку помощи, никому дорогу не перешел. Мы хотим, чтобы провели объективное расследование», — отметил Караев.

По словам Караева, расследование похищения бизнесмена находится под контролем Следственного комитета и МВД РФ. Через день Караев планирует встретиться с руководством МВД России, чтобы обсудить рост преступности в Красноярске.

«Мы не знаем, кто заказал похищение Шихалиева, но эти люди были одеты в форму ОМОНа. Возможно, бандиты связаны с правоохранителями. Но это пока только версия. Криминогенная ситуация в Красноярске ухудшается. 8 марта там был убит Рамиль Байрамов, который входил в преступную группировку. Азербайджанцы возмущены разгулом криминала. Бандитов поддерживают некоторые сотрудники полиции. Обидно то, что азербайджанцы совершают преступление против своих же. Такими людьми, независимо от национальности, должны заниматься правоохранительные органы, преступники должны быть наказаны», — сказал адвокат.

По его словам, пока по делу Шихалиева задержанных нет. Предполагается, что двое из членов группировки кавказцы, а двое славяне.

Между тем, представители азербайджанской диаспоры предположили, что к похищению Шихалиева могут быть причастны наши соотечественники. Они рассказали, как Шихалиев в свое время деньгами помогал бизнесменам-азербайджанцам. У тех, кто не смог своевременно отдать долг, Шихалиев отнял объекты. Возможно, кто-то из этих людей затаил на бизнесмена обиду.

Отмечено, что в Красноярске вновь идет борьба за рынок. Азербайджанцы помнят, как в городе были убиты уроженцы Шамкирского района. В 2009 году киллеры устроили засаду на бизнесмена Рафика Мамедова в районе одного из дачных поселков. Они расстреляли Volkswagen Touareg Мамедова и ВАЗ-2109 с его сопровождением из автомата и пистолетов, а затем скрылись. В результате нападения погиб сам Мамедов, а также двое его помощников – мужчины 29 и 39 лет, еще троим соратникам убитого удалось спастись.

Были задержаны два исполнителя убийства, но на заказчика следствие так и не вышло. Известно, что Мамедов задолжал некую сумму, которая и послужила причиной конфликта.

Рафик Мамедов известен в Красноярске с конца 90-х годов. Две конкурирующие группировки — Мамедова и Октая Ахмедова — вели борьбу за контроль над рынками краевого центра. Автомобили с людьми обоих кланов неоднократно расстреливались и взрывались прямо на центральных улицах краевой столицы. Один из шести братьев Мамедова был убит, двое ранены. Позже из автомата расстреляли и самого Ахмедова — это случилось в 2003 году, за два дня до судебных слушаний по делу Мамедова и его подручных, обвиняемых в серьезных преступлениях, где Ахмедов проходил свидетелем.

В 2004 году краевой суд вынес оправдательный приговор Рафику Мамедову. В 2007 году он пошел на сотрудничество с ГУВД и прокуратурой и принял участие в инсценировке своего исчезновения, что помогло правоохранительным органам задержать еще нескольких бандитов. В 2009 году за несколько дней до убийства бизнесмена в суд Советского района Красноярска было передано дело по факту подготовки убийства Мамедова.

Источники отметили, что в настоящее время в Красноярске проживает около 60 тысяч азербайджанцев, а в Красноярском крае — более 100 тысяч наших соотечественников.