В США мужчина нелегально перевозил из Гонконга ядовитых кобр в банках из-под чипсов.

Как передает Газета.ру со ссылкой на газету The Los Angeles Times, сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался провести трех ядовитых змей в картонных банках. 34-летний Родриго Франко был арестован по обвинению в контрабанде не только змей, но и черепах, крокодила и террапинов (бугорчатые черепахи). Все животные являются представителями охраняемых видов.

В марте этого года власти перехватили пакет с тремя ядовитыми змеями вместе с тремя китайскими черепахами. В тот же день Франко попытался отправить в Гонконг шесть других черепах, завернутых в носки. Эту посылку также перехватили.

Две кобры в настоящее время находятся в зоопарке Сан-Диего, а третья скончалась по неизвестным причинам.