В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя компании, который, войдя в сговор с работающим в банке должностным лицом, необоснованно получил кредит на крупную сумму. Он использовал этот кредит не по назначению, для личных нужд.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель и директор ООО «Harvest», специально созданного по поручению работавшего в должности председателя правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Кримана Салима Эльдаровича, Гулиев Эмин Газанфар оглу, войдя с ним в сговор и по его поручению под предлогом приобретения 30% акций и завершения строительных работ поделил с ним 3 млн. 91 тысячу манатов из кредита общей суммой 10 млн. 749 тысяч манатов. Кредит был выделен ООО «Harvest» на основе нескольких договоров за счет крупных денежных средств, поступивших в тот период в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов.

Кроме того, Э. Гулиев, продолжив преступные связи с С. Криманом, заранее зная, что не сможет выполнить обязательства по договору, под предлогом якобы строительства дачи смог оформить на свое имя несколько кредитов без залога на общую сумму 8 млн. 588 тысяч манатов, которые также поделил с С. Криманом.

Так как имелись веские основания подозревать, что Э.Гулиев, будучи в сговоре с должностными лицами банка, пользуясь своим служебным положением, потратил указанные кредиты не по назначению на свои личные нужды, ему было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Э.Гулиев арестован.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по полному и всестороннему расследованию данных незаконных действий, выявлению других подозреваемых и привлечению их к ответственности, а также в связи с обеспечением возмещения причиненного ущерба.