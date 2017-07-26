Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Как передает Lenta.ru, женщина работала под псевдонимом Саушкина. Представители СБУ утверждают, что журналистка использовала «пророссийски настроенных» работников украинских изданий для сбора информации о работе органов власти, ситуации в стране и деятельности силовых структур.

«Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

Князева принудительно возвращена в Россию и не сможет въезжать на территорию Украины в следующие три года.