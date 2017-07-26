На официальном YouTube канале проекта «America’s Got Talent» представлен отрывок нового выступления азербайджанских пехлеванов Гусейна и Лачина Абдулгусейновых.

Напомним, что появившись впервые в отборочном туре «America’s Got Talent», братья-пехлеваны Абдулгусейновы выступили с номером, в котором была продемонстрирована недюжинная сила и невероятная выносливость, чем шокировали членов жюри проекта, в состав которого входят Хайди Клум, Мелани Би, Саймон Коуэлл и Хоуи Мэндел.

Как передает 1news, второе выступление на шоу талантов также шокировало как жюри, так и зрителей в студии – в эпизоде видно как один из братьев зубами вырывает из доски прибитый гвоздь.

«America’s Got Talent» — телепроект на телеканале NBC и часть франшизы «Got Talent». Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 000 000.