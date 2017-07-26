В первой половине 2017 года в рамках проверок в Международном банке Азербайджана (МБА) сотрудники Центрального аппарата Государственной службы финансового надзора министерства финансов направили в МВД материалы по 50 юридическим и пяти физическим лицам, сообщает в среду министерство финансов.

Как отмечается в сообщении, проверки в МБА связаны с нарушениями законодательства во время выдачи и возврата кредитов с января 2001 года по май 2015 года.

В целом за первое полугодие сотрудники Госслужбы выявили ряд нарушений, связанных с растратой и присвоением бюджетных средств.

Так, в отчетный период сотрудники Госслужбы выявили факты растраты на сумму почти в 1,5 миллиона манатов, из которых в бюджет были возвращены 1,27 миллиона манатов. Кроме того, в связи с серьезностью нарушений, дела по недочетам в шести бюджетных организациях на 1,76 миллиона манатов были направлены в Генеральную прокуратуру. В частности, речь идет о содержании лишнего штата сотрудников и различных группах в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, которые фактически прекратили свою деятельность, но средства для их работы продолжали поступать из госбюджета.

Кроме этого, Государственная служба финансового надзора в отчетный период обеспечила возврат 55,1 тысячи манатов. Согласно сообщению, эти лишние траты были совершены в прошлые годы различными бюджетными организациями.

Еще несколько дел по административным нарушениям на 107,5 тысяч манатов сотрудники ведомства направили в прокуратуру Мингячевирского, Ленкоранского, Бейлаганского и Лачинского районов.

Эксперты Госслужбы также провели проверки в пяти организациях на основе обращения Генпрокуратуры. В результате были выявлены факты присвоения бюджетных средств на 169 тысяч манатов.

В течение января-июня 2017 года Госслужба также оштрафовала 321 должностное лицо на 258,3 тысячи манатов за различные административные нарушения.