Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 50-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.