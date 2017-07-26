В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование в связи с не законными действиями руководителя компании, который, войдя в сговор с работающим в банке должностным лицом, необоснованно получил кредит на крупную сумму. Он использовал этот кредит не по назначению, для личных нужд.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в сговор с тогдашним председателем правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Криманом Салимом Эльдаровичем, за счет крупных денежных средств, поступивших в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов, без согласия Наблюдательного совета банка взял кредит в размере 21 млн. 874 тысячи манатов под залог имуществ, цены на который были искусственно завышены. В качестве назначения кредита он зарегистрировал якобы покупку дачи, ремонта квартиры, покупку земли и др. на свое имя, на имя близких родственников, имена разных лиц, работающих в обществах, которыми он руководил. Затем на основе указанных кредитных договоров он сделал вид, чтобы якобы он имеет задолженность банку по кредиту в крупном размере, несколько раз реструктурировал кредит (изменение условий кредита или его выплаты), тем самым он поделил присвоенные им 13 млн. 962 тысячи манатов с Салимом Криманом.

Так как имеются веские основания подозревать, что Ч.Джалилов, будучи в сговоре с должностными лицами банка, пользуясь своим служебным положением, потратил указанные кредиты не по назначению на свои личные нужды, ему было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Ч.Джалилов арестован.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по полному и всестороннему расследованию данных незаконных действий, выявлению других подозреваемых и привлечению их к ответственности, а также в связи с обеспечением выплаты причиненного ущерба.