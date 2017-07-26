Специалисты американского космического агентства НАСА и авиастроительной компании Lockheed Martin занимаются разработкой сверхзвукового и сверхтихого самолета, который будет способен преодолеть более 5,5 тысяч километров, отделяющие Лондон от Нью-Йорка, за три часа и подниматься на высоту до 16,7 км, сообщает газета The Independent.

Издание отмечает, что согласно расчетам инженеров, максимальный уровень производимого самолетом шума не будет превышать 60-65 акустических децибел.

Первые испытания уменьшенной модели самолета в аэродинамической трубе были проведены Lockheed Martin и НАСА в июне этого года. Теперь НАСА ищет инвестора, который будет готов вложить в разработку и тестирование полноразмерной модели самолета около $390 млн в течение пяти лет. Кроме того, финансирование одного года работы включено в план бюджета президента США Дональда Трампа на финансовый 2018 год.

Предполагается, что длина самолета составит 28,6 метров, а производимый им шум будет сопоставим по громкости с шумом двигателя автомобиля класса люкс, передвигающегося на высокой скорости по автомагистрали. Кабина пилота будет рассчитана на одного человека. Проведение первых испытаний запланировано на 2022 год.

В 2015 году компания Airbus получила патент на сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд-2», который способен долететь из Лондона до Нью-Йорка за один час. Согласно патенту, «Конкорд-2» предназначен для военных целей и пока неизвестно, будут ли совершать на нем коммерческие рейсы. При этом в его салоне могут разместиться 19 пассажиров.

Всего в мире для коммерческих перевозок пассажиров использовались только два типа сверхзвуковых самолетов, однако оба они были сняты с эксплуатации после катастроф — советский Ту-144 — в 1978 году, англо-французский «Конкорд» — в 2003 году.