Уже сегодня вы можете оформить любой из четырех основных кредитных продуктов на выгодных условиях в национальной валюте от 20% годовых:
Кредит под залог недвижимости:
- от 7 000 до 50 000 AZN;
- комиссия 2%;
- срок 6-60 месяцев.
Кредитная линия в манатах под залог долларового депозита:
- до 70% от общей суммы вклада;
- комиссия 0%;
- срок 1-12 месяцев.
Кредитная карта:
- от 300 – 30 000 AZN;
- комиссия 0%;
- срок 12-36 месяцев.
Кредит наличными;
- от 500 до 30 000 AZN;
- комиссия 1%;
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NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil