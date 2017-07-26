Уже сегодня вы можете оформить любой из четырех основных кредитных продуктов на выгодных условиях в национальной валюте от 20% годовых:

Кредит под залог недвижимости:

от 7 000 до 50 000 AZN;

комиссия 2%;

срок 6-60 месяцев.

Кредитная линия в манатах под залог долларового депозита:

до 70% от общей суммы вклада;

комиссия 0%;

срок 1-12 месяцев.

Кредитная карта:

от 300 – 30 000 AZN;

комиссия 0%;

срок 12-36 месяцев.

Кредит наличными;

от 500 до 30 000 AZN;

комиссия 1%;

срок 6 – 36 месяцев.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil