Мать троих детей Бюльбюль Алиева, проживающая в городе Сумгайыт, в 11-м микрорайоне, обманув и мужа, и детей, сбежала из дома.

Как передает издание Xezerxeber, есть версия, что разыскиваемая в настоящее время членами семьи 35-летняя Б.Алиева сбежала за границу.

Как выяснилось, она планировала побег заранее, поэтому и отдала ключи от квартиры сыну. А из дома женщина ушла под предлогом визита к врачу.

Затем Б.Алиева связалась с детьми посредством WhatsApp и солгала им, что возвращается домой.

Как заявил ее супруг Бахруз Алиев, они состоят в браке 15 лет, и до последнего времени между ними не было серьезных семейных конфликтов. Он поставил в известность родителей жены о ее бегстве, а также заявил в полицию.

Как сообщается, Бюльбюль Алиева взяла с собой лишь паспорт, из чего можно сделать вывод, что она, находясь под чьим-то влиянием, отправилась за границу.